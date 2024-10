Il matrimonio da sogno di Olivia: la figlia di Fiorello sposa il nobile rampollo (I VIDEO) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le nozze della figlia Fiorello, Olivia Testa, e la cerimonia da favola a Venezia – La giovane figlia di Susanna Biondo e Rosario Fiorello, di 31 anni, ha sposato Ansperto Radice Fossati Confalonieri, discendente di una storica famiglia della nobiltà milanese. Il matrimonio, che si è svolto sabato 12 ottobre 2024, ha incantato tutti gli invitati, regalando un evento memorabile nella città più romantica del mondo. Un matrimonio emozionante: Olivia all’altare con Fiorello Olivia, figlia acquisita di Fiorello, è stata accompagnata all’altare dal padre biologico, Edoardo Testa, e dal suo papà acquisito, Rosario Fiorello. Un gesto toccante che ha simboleggiato l’amore e l’unione tra le famiglie. Fiorello, da sempre affettuosamente legato a Olivia, ha dimostrato ancora una volta quanto la consideri sua figlia a tutti gli effetti. Urbanpost.it - Il matrimonio da sogno di Olivia: la figlia di Fiorello sposa il nobile rampollo (I VIDEO) Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le nozze dellaTesta, e la cerimonia da favola a Venezia – La giovanedi Susanna Biondo e Rosario, di 31 anni, hato Ansperto Radice Fossati Confalonieri, discendente di una storica famiglia della nobiltà milanese. Il, che si è svolto sabato 12 ottobre 2024, ha incantato tutti gli invitati, regalando un evento memorabile nella città più romantica del mondo. Unemozionante:all’altare conacquisita di, è stata accompagnata all’altare dal padre biologico, Edoardo Testa, e dal suo papà acquisito, Rosario. Un gesto toccante che ha simboleggiato l’amore e l’unione tra le famiglie., da sempre affettuosamente legato a, ha dimostrato ancora una volta quanto la consideri suaa tutti gli effetti.

