Germania vs Olanda – pronostico, notizie sulle squadre, formazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) La prossima puntata della rivalità tra Germania e Paesi Bassi si svolgerà lunedì 14 ottobre sera a Monaco di Baviera in UEFA Nations League. Dopo essersi spartite il bottino ad Amsterdam il mese scorso, le due squadre si incontrano di nuovo in uno dei più accesi derby calcistici internazionali che risale a 50 anni fa. Il calcio di inizio di Germania vs Olanda è previsro alle 20:45 Anteprima della partita Germania vs Olanda a che punto sono le due squadre Germania Con entrambe le nazioni ancora imbattute a metà classifica, le due nazioni sembrano destinate ad avanzare ai quarti di finale a spese dell’Ungheria e della Bosnia-Erzegovina, che rimangono senza vittorie nel Gruppo A3.Gli unici punti persi finora dalla Germania sono arrivati nel match inverso del mese scorso, mentre le altre due formazioni del girone sono state sconfitte e si trovano in testa alla classifica. Sport.periodicodaily.com - Germania vs Olanda – pronostico, notizie sulle squadre, formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) La prossima puntata della rivalità trae Paesi Bassi si svolgerà lunedì 14 ottobre sera a Monaco di Baviera in UEFA Nations League. Dopo essersi spartite il bottino ad Amsterdam il mese scorso, le duesi incontrano di nuovo in uno dei più accesi derby calcistici internazionali che risale a 50 anni fa. Il calcio di inizio divsè previsro alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueCon entrambe le nazioni ancora imbattute a metà classifica, le due nazioni sembrano destinate ad avanzare ai quarti di finale a spese dell’Ungheria e della Bosnia-Erzegovina, che rimangono senza vittorie nel Gruppo A3.Gli unici punti persi finora dallasono arrivati nel match inverso del mese scorso, mentre le altre duedel girone sono state sconfitte e si trovano in testa alla classifica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tennistavolo - Corea del Sud medaglia di bronzo a squadre nel femminile : Germania spazzata via - La sfida più difficile per le coreane è stato il doppio iniziale: Shin Yubin e Jeon Jihee hanno sconfitto per 3 game a 2 Yuan Wan e Xiaona Shan per 11-8 nel parziale decisivo. Questo pomeriggio sfida all’oro tra Cina e Giappone. . Il pronostico della finalina contro la Germania pendeva sicuramente dalla parte delle asiatiche e agli atti non si è smentito: un secco 3-0 per prendersi il gradino ... (Oasport.it)

Tennistavolo - Cina avanti nella prova a squadre femminile - ok Francia e Germania al maschile - La Germania, numero 2 del seeding, ha sconfitto per 3-0 il Canada: decisivi Timo Boll e Dang Qiu in doppio, lo stesso Boll in singolo e Dimitrij Ovtcharov: adesso ci sarà la Svezia. Finisce 3-0 contro la Slovenia grazie al successo 3-0 in doppio di Simon Gauzy/Alexis Lebrun, la vittoria 3-2 in singolare di Felix Lebrun contro Darko Jorgic (11-9 al set decisivo) e quella per 3-1 di Alexis Lebrun ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Olimpiadi Parigi in DIRETTA : il quartetto si giocherà le medaglie domani - record del mondo Germania nella sprint a squadre femminile - 16. 32 Inizia ora il momento più importante per quel che riguarda l’Italia in tutta la serata, le qualifiche del quartetto. 19. 04 Il primo tempo fatto segnare dal Canada è di 45. Velodromo transalpino che, da queste prime battute, sembra assai veloce. 17. 55 Alle 19. 18. 17. 3’44?351 per il quartetto italiano, che domani al primo turno si giocherà la finale per l’oro contro l’Australia. (Oasport.it)