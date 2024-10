Forlimpopoli, con la Croce Rossa un nuovo corso per aspiranti volontari (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il cuore pulsante della Croce Rossa sono i suoi i volontari, che quotidianamente offrono sostegno alle persone vulnerabili. E per essere più presente sul territorio e vicino ai bisogni della comunità, il comitato di Forlimpopoli-Bertinoro organizza un nuovo corso per diventare volontario. Il Forlitoday.it - Forlimpopoli, con la Croce Rossa un nuovo corso per aspiranti volontari Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il cuore pulsante dellasono i suoi i, che quotidianamente offrono sostegno alle persone vulnerabili. E per essere più presente sul territorio e vicino ai bisogni della comunità, il comitato di-Bertinoro organizza unper diventareo. Il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro cerca nuovi volontari : corso ai nastri di partenza - La Croce Rossa di Forlimpopoli - Bertinoro organizza un nuovo corso per aspiranti volontari. . I volontari, viene illustrato, "forniscono assistenza umanitaria intervenendo in caso di emergenze, come nel caso delle recenti alluvioni, oppure di tipo sanitario, come è avvenuto nel caso della pandemia. (Forlitoday.it)