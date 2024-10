Lanotiziagiornale.it - Elezioni presidenziali negli Usa, arrestato un uomo vicino al comizio tenuto da Trump. Era in possesso di 2 armi cariche

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sembra incredibile ma Donaldavrebbe rischiato un terzo attentato in poco più di due mesi di campagna elettorale. Uninillegale di un fucile da caccia e di una pistola carica è statoa un incrocioa un evento elettorale del tycoon a Coachella, in California, nella giornata di sabato: lo ha reso noto la polizia. Il sospettato 49enne, Vem Miller, stava guidando un SUV nero quando è stato fermato a un posto di blocco dagli agenti, che hanno trovato le dueda fuoco un “caricatore ad alta capacità” e dei passaporti falsi. Miller è stato quindi preso in custodia “senza incidenti”, ha detto l’ufficio dello sceriffo della contea di Riverside, ed è statoperdi un’arma da fuoco carica e di un caricatore ad alta capacità.