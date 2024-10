Crotone, inaugurato il corso integrato di laurea in medicina e chirurgia (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato inaugurato, questa mattina, nella sede di via dei Iapigi il corso interateneo di laurea in medicina e chirurgia TD per l’anno accademico 2024/2025 A distanza di una settimana Crotone, dopo l’inaugurazione del nuovo Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”, ha vissuto un’altra giornata storica con l’avvio del corso universitario. Ad intervenire all’inaugurazione il rettore dell’Unical Nicola Leone, il rettore dell’Università Magna Graecia Giovanni Cuda, il Commissario dell’ASP di Crotone Antonio Brambilla, il sindaco Vincenzo Voce, il presidente della Provincia Sergio Ferrari e il presidente della Regione Roberto Occhiuto. I dettagli sul corso sono stati illustrati dal presidente della Commissione Paritetica Interateneo Marcello Maggiolini. Laprimapagina.it - Crotone, inaugurato il corso integrato di laurea in medicina e chirurgia Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato, questa mattina, nella sede di via dei Iapigi ilinterateneo diinTD per l’anno accademico 2024/2025 A distanza di una settimana, dopo l’inaugurazione del nuovo Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”, ha vissuto un’altra giornata storica con l’avvio deluniversitario. Ad intervenire all’inaugurazione il rettore dell’Unical Nicola Leone, il rettore dell’Università Magna Graecia Giovanni Cuda, il Commissario dell’ASP diAntonio Brambilla, il sindaco Vincenzo Voce, il presidente della Provincia Sergio Ferrari e il presidente della Regione Roberto Occhiuto. I dettagli sulsono stati illustrati dal presidente della Commissione Paritetica Interateneo Marcello Maggiolini.

