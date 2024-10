Bottiglie contro gli animalisti al Palio dell'Oca (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un attacco agli animalisti che si sono riuniti in protesta contro il Palio dell'Oca di Lacchiarella, una tradizione secondo i sostenitori, una violenza per i militanti. Gli attivisti, alla fine della protesta, sono stati aggrediti da una trentina di persone con il lancio di Bottiglie di vetro che Milanotoday.it - Bottiglie contro gli animalisti al Palio dell'Oca Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un attacco agliche si sono riuniti in protestail'Oca di Lacchiarella, una tradizione secondo i sostenitori, una violenza per i militanti. Gli attivisti, alla finea protesta, sono stati aggrediti da una trentina di persone con il lancio didi vetro che

Lancio di bottiglie contro gli animalisti al Palio dell’Oca di Lacchiarella - Lacchiarella, animalisti (nella foto) contro la corsa delle oche Per Pincioni - Cangemi Foto MDF Durissime le parole dell’associazione animalista nei confronti della manifestazione e dei suoi organizzatori: “Lacchiarella è a pochi chilometri da Milano ma in quanto a civiltà sono rimasti ai periodi più bui del medioevo – scrivono nel loro sito –: La corsa delle oche è un rito tribale che ... (Ilgiorno.it)

Gli animalisti tornano in piazza contro Fugatti : "Ormai vige il fare e tacere" - "A due mesi dall'uccisione legalizzata di mamma orsa KJ1 l'obiettivo. Sabato animalisti ancora in piazza a Trento per manifestare contro la gestione degli orsi da parte della Provincia autonoma. . Il presidio è promosso da StopCasteller, Lndc animal protection e Rete dei santuari di animali liberi. (Trentotoday.it)

