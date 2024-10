Anthony Hopkins protagonista di Maserati | The Brothers biopic sulla famosa famiglia

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)di: Thesarà ildi “: The”, un film biografico in lingua inglese diretto da Bobby Morescoche sta dietro alle automobili ad alte prestazioni per cui l’Italia è, insieme a Ferrari e Lamborghini. Il leggendario attore premio Oscar interpreterà un finanziere italiano che finanzia i fratelli. Il film “” è prodotto dall’italiano Andrea Iervolino attraverso la sua nuova società cinematografica e televisiva The Andrea Iervolino Company. La precedente società di Iervolino, ILBE Group – in cui era partner di Monika Bacardi – ha prodotto ildiretto da Bobby Moresco “Lamborghini: The Man Behind the Legend” ed è stato anche tra i produttori di ‘Ferrari’ di Micheal Mann con Adam Driver e Penélope Cruz.