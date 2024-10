America’s Cup 2024, Burling: “New Zealand non ha ancora raggiunto il massimo del potenziale” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Siamo emozionati. Continuiamo ad avere la sensazione di un miglioramento continuo. Abbiamo alcune cose da fare con la barca nel capannone durante la notte visto che non navigheremo domani, ma si tratta solo di mantenere la pressione al punto giusto. Sentiamo di non aver ancora raggiunto il massimo del potenziale, abbiamo ancora molto da fare e siamo emozionati in vista delle prossime sfide”. Lo ha detto Peter Burling, Skipper di Emirates New Zealand, dopo la vittoria su Ineos Britannia che permette ai ‘Kiwi’ di salire sul 4-0 nella finale di America’s Cup a Barcellona. Mercoledì il vento potrebbe cambiare: “Ci sono state solo queste condizioni leggere e sconnesse per tutto il tempo, quindi mi piacerebbe vedere un po’ più di varietà. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Siamo emozionati. Continuiamo ad avere la sensazione di un miglioramento continuo. Abbiamo alcune cose da fare con la barca nel capannone durante la notte visto che non navigheremo domani, ma si tratta solo di mantenere la pressione al punto giusto. Sentiamo di non averildel, abbiamomolto da fare e siamo emozionati in vista delle prossime sfide”. Lo ha detto Peter, Skipper di Emirates New, dopo la vittoria su Ineos Britannia che permette ai ‘Kiwi’ di salire sul 4-0 nella finale diCup a Barcellona. Mercoledì il vento potrebbe cambiare: “Ci sono state solo queste condizioni leggere e sconnesse per tutto il tempo, quindi mi piacerebbe vedere un po’ più di varietà.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos lotta - ma New Zealand è più veloce e sale sul 4-0 - Soltanto 50 i metri che separano le due imbarcazioni. Occasione da non fallire per i britannici, sotto 3-0 dopo un avvio da incubo. 14:02 Attendiamo i primi collegamenti dal vivo da Barcellona per conoscere le condizioni odierne del campo di regata. Buon divertimento a tutti! . 14:05 Splendida come sempre l’accoglienza riservata al dock out mattutino per entrambi gli equipaggi. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : vento moderato - inizia il quarto match race tra Ineos e New Zealand - Britannici quasi spalle al muro che vanno a caccia di una vittoria vitale dopo le tre sconfitte consecutive maturate nei primi 3 duelli. Vento ed onda sostenuta all’esordio, marginal foiling nell’unica regata disputata ieri. Soltanto una leggera ma ininfluente sbavatura in strambata in gara-2, poi sono arrivate pennellate di tecnica e tattica disegnate dai timonieri Nathan Outteridge e Peter ... (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos prova ad accorciare su New Zealand - quarta regata dalle 14.10 - C’è da riflettere per Ben Ainslie e compagni, che sono già praticamente spalle al muro. Buon divertimento a tutti! . Race-4 della finale di America’s Cup tra Team New Zealand ed Ineos Britannia inizierà alle 14. Dorme sogni tranquilli invece l’equipaggio di New Zealand, che ha mostrato i muscoli sin dall’inizio con tre match race al limite della perfezione velistica. (Oasport.it)