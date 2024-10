Afc Foligno, che batosta. Gavorrano cala il poker (Di lunedì 14 ottobre 2024) Foligno, 14 ottobre 2024 – Nella sagra dei rigori, il Follonica Gavorrano stordisce, meritatamente l’Acf Foligno (orfano di Nuti e Khribech) con un pesantissimo poker. Un 4-1 che non ammette recriminazione di sorta da parte dell’Acf Foligno in campo povero di idee, di gioco e con le gambe pesanti. Situazione che per l’Acf solleva un segnale di allarme, confermato dalla seconda sconfitta consecutiva, la prima sul proprio campo. L’unica cosa lieta, il gol di Brevi, l’ultimo arrivato alla corte di Manni che sembrava dovesse riaprire la partita dopo un primo tempo concluso avanti dall’undici maremmano passato in vantaggio dopo 11’ con Tatti. Vantaggio che l’Acf dopo tre minuti poteva riequilibrare se Calderini dal dischetto fosse riuscito a realizzare il rigore. Così non è stato e alla mezzora il Gavorrano ha siglato su penalty con D’Este il doppio vantaggio. Sport.quotidiano.net - Afc Foligno, che batosta. Gavorrano cala il poker Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Nella sagra dei rigori, il Follonicastordisce, meritatamente l’Acf(orfano di Nuti e Khribech) con un pesantissimo. Un 4-1 che non ammette recriminazione di sorta da parte dell’Acfin campo povero di idee, di gioco e con le gambe pesanti. Situazione che per l’Acf solleva un segnale di allarme, confermato dalla seconda sconfitta consecutiva, la prima sul proprio campo. L’unica cosa lieta, il gol di Brevi, l’ultimo arrivato alla corte di Manni che sembrava dovesse riaprire la partita dopo un primo tempo concluso avanti dall’undici maremmano passato in vantaggio dopo 11’ con Tatti. Vantaggio che l’Acf dopo tre minuti poteva riequilibrare se Calderini dal dischetto fosse riuscito a realizzare il rigore. Così non è stato e alla mezzora ilha siglato su penalty con D’Este il doppio vantaggio.

