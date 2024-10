Sempre al tuo fianco, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni (Di domenica 13 ottobre 2024) Torna dopo una settimana di pausa la serie televisiva "Sempre al tuo fianco", in onda su Rai 1 oggi, domenica 13 ottobre 2024, a partire dalle 21.30. Scopriamo cosa accade, nel dettaglio, nel nel settimo e nell'ottavo episodio della fiction interpretata da Ambra Angiolini. Sempre al tuo fianco Europa.today.it - Sempre al tuo fianco, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Torna dopo una settimana di pausa la serie televisiva "al tuo", in onda su Rai 1 oggi, domenica 13 ottobre 2024, a partire dalle 21.30. Scopriamo cosa accade, nel dettaglio, nel nel settimo e nell'ottavo episodio della fiction interpretata da Ambra Angiolini.al tuo

“Risarcimento non congruo” : bocciato il patteggiamento per gli imputati per il rogo a Stromboli partito dal set della fiction “Sempre al tuo fianco” - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Sud, il patteggiamento con la Procura prevedeva per i due imputati, Matteo Levi e Luca Palmentieri, professionisti nel settore degli effetti speciali, una condanna a due anni e tre mesi di reclusione e per la società ’11 marzo film srl’ una multa di 350mila euro. (Ilfattoquotidiano.it)

Sempre al tuo fianco - stasera su Rai 1 la quarta puntata della serie con Ambra Angiolini : Sara scoprirà il segreto di Renato? Questa sera, su Rai 1 in prima serata, va in onda la quarta puntata della serie sulla Protezione Civile Italiana che vede Ambra Angiolini come interprete principale. Ecco le Anticipazioni degli episodi 7 e 8.