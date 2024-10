Michelle Hunziker e Nino Frassica salutano Striscia La Notizia, al bancone tornano Friscia e Lipari (Di domenica 13 ottobre 2024) Cambio conduzione a Striscia La Notizia: Michelle Hunziker e Nino Frassica hanno salutato il bancone per lasciare spazio a Sergio Friscia e Roberto Lipari. I conduttori si preparano al loro ritorno nel tg satirico: "Mi riprendo il posto da conduttore, ma anche quello da Velino". Fanpage.it - Michelle Hunziker e Nino Frassica salutano Striscia La Notizia, al bancone tornano Friscia e Lipari Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Cambio conduzione aLahanno salutato ilper lasciare spazio a Sergioe Roberto. I conduttori si preparano al loro ritorno nel tg satirico: "Mi riprendo il posto da conduttore, ma anche quello da Velino".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Michelle Hunziker punge Affari Tuoi : “Strani meccanismi per gli ascolti” - Un dissing degno di Michkere… “Io sono la fidanzata d’Italia, Tu solo una b*tch. Quindi vi proponiamo un vecchio servizio che parla delle stranezze di Affari Tuoi“. twitter. it. “Molti ci chiedono come mai non facciamo più notare quello che accade ad Affari Tuoi. Non è l’Isola della Marcuzzi sono io nella Jacuzzi“. (Biccy.it)

Michelle Hunziker - il raro video con mamma Ineke : "La nostra passione in comune" - Siamo abituati a vederla in versione conduttrice, in versione mamma e perfino in versione nonna ma raramente vediamo Michelle Hunziker in versione figlia. Oggi, però, la showgirl di origini svizzere si è mostrata in una versione tutta nuova in un raro video insieme alla sua mamma, Ineke. "Sei... (Today.it)

"Ecco che uomo voglio" : Michelle Hunziker - le clamorose parole (sul compagno di Aurora) - "Cerco un uomo che abbia voglia di vivere delle avventure insieme a me - ha proseguito la conduttrice di Striscia -. Al momento, la showgirl è felice, ma le manca qualcosa: l'amore. "Aurora e Goffredo hanno quella complicità che io avrei voluto con il mio compagno e che ho sempre cercato - ha spiegato Michelle -. (Liberoquotidiano.it)