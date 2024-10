L’impresa della spesa. Occhio alle offerte. Battaglia dei prezzi in cinque supermarket (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo anni di crescita vertiginosa dei prezzi, non è facile barcamenarsi con la spesa alimentare, pur necessaria nella quotidianità. "La mia strategia – racconta Simona Battaglia – è quella di fare piccole spese tutti i giorni, nel mio supermercato preferito. Tengo però d’Occhio le offerte e se necessario, qualche volta mi sposto anche altrove. Bisogna adeguarsi un po’. Peccato che a crescere di più siano stati i prezzi di tante prodotti di cui proprio non si può fare a meno come la frutta e la verdura, l’olio e i detersivi". La pensa in modo diametralmente opposto Simonetta Piarangon: "Ho mantenuto le stesse abitudini di sempre – afferma –. Faccio una spesa grande una volta a settimana, acquistando ciò che mi serve senza seguire più di tanto le promozioni". A Ravenna la concorrenza dei supermercati è piuttosto agguerrita grazie alla presenza di diversi noti marchi a livello nazionale. Ilrestodelcarlino.it - L’impresa della spesa. Occhio alle offerte. Battaglia dei prezzi in cinque supermarket Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo anni di crescita vertiginosa dei, non è facile barcamenarsi con laalimentare, pur necessaria nella quotidianità. "La mia strategia – racconta Simona– è quella di fare piccole spese tutti i giorni, nel mio supermercato preferito. Tengo però d’lee se necessario, qualche volta mi sposto anche altrove. Bisogna adeguarsi un po’. Peccato che a crescere di più siano stati idi tante prodotti di cui proprio non si può fare a meno come la frutta e la verdura, l’olio e i detersivi". La pensa in modo diametralmente opposto Simonetta Piarangon: "Ho mantenuto le stesse abitudini di sempre – afferma –. Faccio unagrande una volta a settimana, acquistando ciò che mi serve senza seguire più di tanto le promozioni". A Ravenna la concorrenza dei supermercati è piuttosto agguerrita grazie alla presenza di diversi noti marchi a livello nazionale.

