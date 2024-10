Anteprima24.it - FOTO/ Carambola tra tre auto, due feriti

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente questa sera lungo la strada che conduce a Cusano Mutri, in prossimita' della galleria che porta al borgo sannita. Tre lecoinvolte nel sinistro, due i, trasportati in ospedale ma non in pericolo di vita. L'impatto si e' verificato prima tra dueche si sono tamponate, poi e' sopraggiunta la terza che ha preso in pieno le due macchine precedentemente coinvolte. Galleria chiusa al traffico per un breve periodo di tempo e Cusano Mutri isolata. Sul posto la Polizia di Telese Terme e i Carabinieri in supporto. Presente anche il mezzo impegnato nel recupero dellee nel ripristino della carreggiata.