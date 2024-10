Claudia Sheinbaum e Francia Márquez: due donne si sono prese la scena latinoamericana (Di domenica 13 ottobre 2024) Il 2 di ottobre due donne latinoamericane hanno accaparrato la scena internazionale, due donne molto diverse tra loro che però incarnano i sogni e le speranze di tante generazioni che hanno visto nei 5 secoli passati i loro diritti violati e calpestati. Claudia Sheinbaum Pardo (1962) e Francia Elena Márquez Mina (1981): neo presidentessa del Messico la prima e vicepresidentessa della Colombia la seconda. Sheinbaum, del partito Morena, ha prestato giuramento martedì 2 ottobre come prima donna presidente del Messico succedendo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Una cerimonia storica, simbolica ed emotiva nella quale anche rappresentanti di comunità indigene e di comunità afromessicane hanno dato la loro benedizione a questo nuovo corso politico. Ilfattoquotidiano.it - Claudia Sheinbaum e Francia Márquez: due donne si sono prese la scena latinoamericana Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il 2 di ottobre duelatinoamericane hanno accaparrato lainternazionale, duemolto diverse tra loro che però incarnano i sogni e le speranze di tante generazioni che hanno visto nei 5 secoli passati i loro diritti violati e calpestati.Pardo (1962) eElenaMina (1981): neo presidentessa del Messico la prima e vicepresidentessa della Colombia la seconda., del partito Morena, ha prestato giuramento martedì 2 ottobre come prima donna presidente del Messico succedendo a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Una cerimonia storica, simbolica ed emotiva nella quale anche rapntanti di comunità indigene e di comunità afromessicane hanno dato la loro benedizione a questo nuovo corso politico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Un altro lunedì. Il racconto dell’imprenditoria femminile” : in scena le storie di 12 donne d’impresa di Bergamo e Brescia - it). In scena: Chiara Magri e Giulia ManziniDrammaturgia e regia: Laura Curino e Lucio DianaAssistente alla regia: Beatrice Marzorati – Tecnico luci e suono Dario FilippiProduzione: Tartaruga Aps – Distribuzione: Teatro del Vento . 30 per la registrazione degli iscritti. Con i loro racconti professionali e personali carichi di competenza, umanità, intelligenza, sentimento ed emotività, hanno ... (Bergamonews.it)

La scena vinicola cinese è tutta al femminile. Ecco come le donne guidano il vino asiatico - In Cina, però, a fare la differenza è stato sia il sostegno statale al settore che ha creato abbondanti opportunità per chi fosse interessato, e di conseguenza la costituzione di giovani realtà produttive che hanno lasciato ampio spazio alle donne curiose di entrare in questo settore. Una realtà che dal 2014, anno in cui la Cina ha battuto la Francia come più grande mercato di vino al mondo, è ... (Gamberorosso.it)

Uomini e Donne - retroscena shock su Maura : cosa ha fatto per corteggiare Mario Cusitore - Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5, Maura Vitali è tornata in studio per corteggiare Mario Custiore ma emerge un retroscena shock sulla dama, che riguarda il suo ex Gianluca Rocchetti. (Comingsoon.it)