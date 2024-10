Capricorno: ecco l'Oroscopo di ottobre 2024 secondo la divina Themis per amore, salute e lavoro (Di domenica 13 ottobre 2024) Capricorno, Oroscopo di ottobre 2024 secondo Themis per amore, salute e lavoro. ottobre 2024 sarà un mese di sfide e opportunità per i nati sotto il segno del Capricorno . Questo periodo ti vedrà concentrato sul raggiungimento di nuovi obiettivi, sia sul piano personale che professionale. Sarai chiamato a dimostrare la tua capacità di adattarti e di cogliere al volo le occasioni che si presenteranno. Feedpress.me - Capricorno: ecco l'Oroscopo di ottobre 2024 secondo la divina Themis per amore, salute e lavoro Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di domenica 13 ottobre 2024)dipersarà un mese di sfide e opportunità per i nati sotto il segno del. Questo periodo ti vedrà concentrato sul raggiungimento di nuovi obiettivi, sia sul piano personale che professionale. Sarai chiamato a dimostrare la tua capacità di adattarti e di cogliere al volo le occasioni che si presenteranno.

