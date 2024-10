Calciomercato.it - Reijnders-Barcellona, l’annuncio: “Ho parlato con Deco”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Rivelati apertamente i contatti avuti tra il centrocampista olandese di proprietà del Milan e ilTitolare inamovibile nel Milan, Tijjaniviene considerato un punto fisso anche della Nazionale Olandese. Non è per niente un caso se in occasione del match di Nations League pareggiato nell’ultimo turno contro l’Ungheria con la rete decisiva dell’interista Denzel Dumfries, il centrocampista rossonero sia stato utilizzato sulla trequarti per tutta la durata dell’incontro. Tijjani(LaPresse) – Calciomercato.itNonostante le difficoltà e i cambi moduli adottati da Paulo Fonseca in questo inizio di stagione balbettante del Milan,è sempre stato tra i pochi a non essere mai messo in discussione.