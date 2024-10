Pogacar come Fausto Coppi, vince per la quarta volta di fila il Giro di Lombardia (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Tadej Pogacar insaziabile: per il quarto anno di fila il neo-campione del mondo e leader della UAE Team Emirates ha vinto la 118esima edizione de "Il Lombardia" tagliando il traguardo in solitaria. Il ciclista sloveno ha eguagliato così una leggenda delle due ruote, Fausto Coppi, che vinse ininterrottamente questa corsa dal 1946 al 1949 (cinque i successi totali dopo l'ultimo del 1954). Lo sloveno si è mosso ai -48,5 km, nel tratto più duro della Colma di Sormano, facendo il vuoto. Si è chiusa così la sua stagione straordinaria: Giro, Tour, Mondiali e Lombardia. Secondo e molto distante dal vincitore Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), bi-campione olimpico che chiude a 3'16". Completa il podio Giulio Ciccone (Lidl-Trek), terzo a 4'31". "L'inizio è stato molto difficile - ha ammesso Pogacar a fine corsa -, poi ho preso il ritmo e tutto è sembrato facile. Agi.it - Pogacar come Fausto Coppi, vince per la quarta volta di fila il Giro di Lombardia Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - Tadejinsaziabile: per il quarto anno diil neo-campione del mondo e leader della UAE Team Emirates ha vinto la 118esima edizione de "Il" tagliando il traguardo in solitaria. Il ciclista sloveno ha eguagliato così una leggenda delle due ruote,, che vinse ininterrottamente questa corsa dal 1946 al 1949 (cinque i successi totali dopo l'ultimo del 1954). Lo sloveno si è mosso ai -48,5 km, nel tratto più duro della Colma di Sormano, facendo il vuoto. Si è chiusa così la sua stagione straordinaria:, Tour, Mondiali e. Secondo e molto distante dal vincitore Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), bi-campione olimpico che chiude a 3'16". Completa il podio Giulio Ciccone (Lidl-Trek), terzo a 4'31". "L'inizio è stato molto difficile - ha ammessoa fine corsa -, poi ho preso il ritmo e tutto è sembrato facile.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tadej Pogacar padrone assoluto de Il Lombardia : quarto successo di fila per il campione del mondo - Con già due minuti e mezzo di vantaggio all’imbocco del San Fermo, lo sloveno si è goduto quasi sette chilometri di passerella, tra due ali di folla che lo hanno accompagnato sulla linea del traguardo, posta su viale Felice Cavallotti e non sul Lungo Lario Trento a causa del rischio esondazione. Impressionanti i distacchi finali: 3 minuti e 15 a Evenepoel, secondo, 4 minuti e 30 al terzo ... (Bergamonews.it)

Tre Valli Varesine 2024 cancellata - Pogacar in prima fila per lo stop - Un attacco variegato e promettente stoppato dalla giuria allorché lungo il tracciato erano emerse zone d'acqua impossibile da far defluire, oltre a una visibilità sempre più scarsa e pericolosa. Varese, 8 ottobre 2024 - L'attesa per rivedere in azione in maglia iridata Tadej Pogacar dopo l'impresa al Giro dell'Emilia 2024 era tanta, ma il maltempo ci si è messo di mezzo rovinando lo spettacolo ... (Sport.quotidiano.net)

Classifica Tour de France 2024 : Pogacar rifila oltre 6? a Vingegaard. Beffa Ciccone : fuori dalla top10 - Di seguito la classifica generale finale del Tour de France 2024. Il nordico, che aveva vinto le ultime due edizioni, ha chiuso con un ritardo di 6’17”. Il belga Remco Evenepoel ha completato il podio, salendo sul terzo gradino con un distacco di addirittura 9’18”. Tadej Pogacar ha tramortito l’intera concorrenza in montagna e anche nell’ultima prova contro il tempo, trionfando con più di sei ... (Oasport.it)