Non è un bel momento per l' archivio più vasto di Internet

(Di sabato 12 ottobre 2024) È un brutto periodo perArchive, società non profit che dal 1996 si è data un obiettivo molto ambizioso, e sempre più fuori luogo nel web odierno, ovvero garantire "l’accesso universale alla conoscenza". Uno dei suoi servizi più noti è la Wayback Machine, una macchina del tempo virtuale che permette di vedere come si sono evoluti i sitinel corso degli anni. Basta inserire il sito desiderato nella barra di ricerca per accedere a una serie di sue versioni che sono state salvate nell’. Ascolta "La battaglia perArchive" su Spreaker. Non è cosa da poco, visto che il web non è resiliente come si direbbe, anzi: secondo un’indagine del centro di ricerche Pew, infatti, il 38% dei siti che erano online nel 2013 non sono più accessibili agli utenti.