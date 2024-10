Milan, rinviata la deposizione di Calabria per l’inchiesta Ultras: ecco quando sarà sentito il capitano rossonero (Di sabato 12 ottobre 2024) Prosegue l’inchiesta Ultras in casa Milan con Davide Calabria, capitano rossonero, che dev’essere ancora ascoltato È slittata la deposizione di Davide Calabria, terzino e capitano del Milan, per quanto concerne l’inchiesta Ultras che oltre ai rossonero riguarda anche l’altra squadra di Milano ovvero l’Inter. Teoricamente l’appuntamento con la Procura di Milano per l’esterno difensivo di Calcionews24.com - Milan, rinviata la deposizione di Calabria per l’inchiesta Ultras: ecco quando sarà sentito il capitano rossonero Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Proseguein casacon Davide, che dev’essere ancora ascoltato È slittata ladi Davide, terzino edel, per quanto concerneche oltre airiguarda anche l’altra squadra dio ovvero l’Inter. Teoricamente l’appuntamento con la Procura dio per l’esterno difensivo di

