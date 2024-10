Giro di Lombardia 2024, Pogacar: “Sono molto felice di quello che ho fatto” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Sono molto felice di quello che ho fatto. All’inizio era stata una giornata difficile, poi Sono entrato nel ritmo. La squadra ha fatto un lavoro eccezionale, Sono molto contento di quanto fatto come squadra”. Lo ha detto Tadej Pogacar ai microfoni di Rai Sport dopo la quarta vittoria consecutiva al Giro di Lombardia: “Volevo alzare la bici al traguardo, volevo davvero farlo”, ha aggiunto. Poi scherza: “La nostra agenzia prepara un torneo di padel a novembre e mi devo allenare adesso per quello”. Giro di Lombardia 2024, Pogacar: “Sono molto felice di quello che ho fatto” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “diche ho. All’inizio era stata una giornata difficile, poientrato nel ritmo. La squadra haun lavoro eccezionale,contento di quantocome squadra”. Lo ha detto Tadejai microfoni di Rai Sport dopo la quarta vittoria consecutiva aldi: “Volevo alzare la bici al traguardo, volevo davvero farlo”, ha aggiunto. Poi scherza: “La nostra agenzia prepara un torneo di padel a novembre e mi devo allenare adesso per”.di: “diche ho” SportFace.

