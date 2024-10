Ilrestodelcarlino.it - Corinaldesi, si cerca di evitare il doppio turno

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un investimento da oltre 500 mila euro, è questo il costo dei moduli a cui si pensa per sopperire al problema legato alla mancanza delle aule. Soldi che la Provincia si troverebbe a sborsare per sei mesi, un’occupazione temporanea che non necessita di particolari permessi e che consente di trovare una soluzione in tempi brevi. L’altra soluzione, più economica e che potrebbe essere utilizzata con una durata più lunga è quella di poter usufruire dei locali sopra il centro commerciale il Molino: questo consentirebbe di utilizzare le stesse fermate dei mezzi pubblici del Campus, una situazione comoda anche per i giovani studenti che arrivano dall’hinterland.