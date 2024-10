Caso Stellantis: il Lingotto ha sbagliato tutto ma la sinistra dov'era? (Di sabato 12 ottobre 2024) Regole incerte, incentivi insufficienti, energia troppo cara, Cina strapotente. Alle motivazioni messe sul tavolo ieri da Carlos Tavares in Parlamento per giustificare i pessimi risultati del gruppo e la progressiva desertificazione degli stabilimenti italiani mancava solo l'invasione delle cavallette. Eppure i dati sono abbastanza chiari. Ad agosto le vendite in Europa sono scese del 18,3%. Stellantis ha registrato un calo del 29,5%. Un mese storto? Non proprio. Negli 8 mesi del 2024 il mercato mantiene ancora il segno positivo con +1,4%, il gruppo franco-italiano è invece scivolato del 3,3%. Le cose non vanno meglio nel nostro Paese, dove l'azienda guidata da Tavares a settembre ha perso il 33,9% rispetto ad un calo generale delle vendite del 10,7%. Liberoquotidiano.it - Caso Stellantis: il Lingotto ha sbagliato tutto ma la sinistra dov'era? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Regole incerte, incentivi insufficienti, energia troppo cara, Cina strapotente. Alle motivazioni messe sul tavolo ieri da Carlos Tavares in Parlamento per giustificare i pessimi risultati del gruppo e la progressiva desertificazione degli stabilimenti italiani mancava solo l'invasione delle cavallette. Eppure i dati sono abbastanza chiari. Ad agosto le vendite in Europa sono scese del 18,3%.ha registrato un calo del 29,5%. Un mese storto? Non proprio. Negli 8 mesi del 2024 il mercato mantiene ancora il segno positivo con +1,4%, il gruppo franco-italiano è invece scivolato del 3,3%. Le cose non vanno meglio nel nostro Paese, dove l'azienda guidata da Tavares a settembre ha perso il 33,9% rispetto ad un calo genle delle vendite del 10,7%.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Stellantis e il caso-Maserati - il lato comico della tragedia - Cari compagni, abbiamo una notizia: fanno mestieri diversi. L'episodio da una parte conferma i gravi problemi di management di Stellantis, dall'altra certifica il declino della cultura della sinistra, i suoi dirigenti sono passati dai saggi di Valerio Castronovo sulla storia industriale, alla prosa labirintica di Chiara Valerio su Repubblica. (Liberoquotidiano.it)

Stellantis e il caso dello sconto sulle Maserati offerte ai dipendenti (anche) in cassa integrazione - Dove produce Stellantis in Italia: le fabbriche di auto e componentistica L’opposizione chiede un’informativa a Urso Le opposizioni alla Camera chiedono un'informativa urgente al ministro Adolfo Urso (che negli ultimi mesi non è stato tenero con le politiche di Stellantis) sul caso Maserati-Stellantis. (Quotidiano.net)

“Il governo ha fatto la sua parte” : la risposta di Urso sul caso Stellantis - Quindi il governo ha fatto la sua parte, l’azienda no”. . Devono rispondere in quali stabilimenti, se davvero faranno la quinta auto a Melfi, se davvero investono su Pomigliano, se davvero intendono realizzare a Cassino, se intendono fare la 500 ibrida a Mirafiore. “Chiediamo risposte a Tavares” Per Urso, Stellantis deve dare “una risposta a breve, perché se non risponde positivamente sul ... (Ilprimatonazionale.it)