Annunciato Tomb Raider IV-VI Remastered (Di sabato 12 ottobre 2024) Aspyr e Crystal Dynamics sono entusiasti di annunciare Tomb Raider IV-VI Remastered, una nuova raccolta di tre giochi che comprende Tomb Raider: L’ultima rivelazione, Tomb Raider: Chronicles e Tomb Raider: L’angelo delle tenebre, tutti rimasterizzati con una grafica migliorata, moderne opzioni di controllo, modalità foto, trofei e obiettivi e altro ancora. Sviluppato e pubblicato da Aspyr, questo nuovo titolo uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC il 14 febbraio 2025. Nerdpool.it - Annunciato Tomb Raider IV-VI Remastered Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Aspyr e Crystal Dynamics sono entusiasti di annunciareIV-VI, una nuova raccolta di tre giochi che comprende: L’ultima rivelazione,: Chronicles e: L’angelo delle tenebre, tutti rimasterizzati con una grafica migliorata, moderne opzioni di controllo, modalità foto, trofei e obiettivi e altro ancora. Sviluppato e pubblicato da Aspyr, questo nuovo titolo uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One e PC il 14 febbraio 2025.

