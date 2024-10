Ilfattoquotidiano.it - Alpine A390_?, ecco la Sport Fastback a trazione elettrica – FOTO

(Di sabato 12 ottobre 2024) La secondadiè una, sostanzialmente una berlina a tetto molto spiovente battezzata provvisoriamente A390? (la lettera greca andrà poi verosimilmente a sparire). Come show car (il design esterno anticipa per l’85% quello finale) è più lunga della versione di serie, che dovrebbe attestarsi attorno ai 4,7 metri perché perderà il pronunciato paraurti posteriore, ma manterrà il passo di circa 270 centimetri. È particolarmente filante, con linee dai tratti originali e indubbiamente aerodinamiche. Degli avveniristici interni in bianco e nero non resterà praticamente niente.