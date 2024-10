Unlimitednews.it - Wierer “Sinner? È tosto, non facile pensare solo al tennis”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “è eccezionale, ha una grinta e una determinazione pazzesca. Tanti vorrebbero essere come lui, che vuole sempre vincere e non molla mai. Uno che vuole sempre vincere, ma che è rimasto con i piedi per terra. Conta molto la testa”. Lo ha dichiarato Dorothea, biatleta italiana e tre volte campionessa mondiale di specialità a margine del Fisi Media Day a Milano. pia/glb/red Unlimited News - Notizie dal mondo