Ucraina aumento delle tasse richiesta di aiuti militari e Nato | ecco perché Zelensky ha girato l’Europa

(Di venerdì 11 ottobre 2024) “Un eventualesarebbe l’ultimo problema per gli ucraini. Lì si affronta una tragedia umanitaria da tre anni”. “Contiamo sull’assistenza della Santa Sede per aiutare a riportare indietro gli ucraini che sono stati fatti prigionieri dalla Russia”. Così, Volodymyrha scritto su X al termine dell’incontro con Papa Francesco e con il cardinale Pietro Parolin, spiegando qual è stato il fulcro dell’incontro in Vaticano.e più armi: il viaggio diin Europa (Ansa Foto) – notizie.comNelle stesse ore in cui il presidente ucraino era impegnelle visite in Francia e in Italia, un attacco russo su Odessa ha colpito un palazzo di due piani. Quattro civili sono morti, tra cui una ragazzina di sedici anni, e altri dieci sono rimasti feriti, quattro di loro in gravi condizioni.