Thesocialpost.it - Terremoto ai Campi Flegrei, scossa avvertita a Napoli: domani esercitazione di evacuazione

(Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Unadidi magnitudo 3.2 è stata registrata oggi alle ore 20.53 nell’area dei. L’evento sismico, rilevato dall’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, è stato avvertito distintamente nei quartieri occidentali di, senza però causare danni significativi. L’area dei, già nota per il suo alto rischio vulcanico, si prepara per unanazionale che si svolgeràe dopo. L’iniziativa è organizzata dalla Protezione Civile e coinvolge la popolazione residente nella zona rossa, la più a rischio in caso di attività vulcanica. L’prevede anche un’simulata su base volontaria, per testare la prontezza dei cittadini e delle autorità.