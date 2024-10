“Siamo stati bloccati dall’uragano Milton, siamo vicini alle famiglie delle vittime e alle persone che soffrono”: salta il concerto dei The Kolors in Florida (Di venerdì 11 ottobre 2024) I The Kolors erano attesi in Florida per un concerto, ma Stash e soci sono rimasti bloccati in aeroporto a Zurigo. Su Instagram hanno dichiarato: “Avevamo scalo qui, stamattina siamo partiti speranzosi per raggiungere gli stati Uniti dove avremmo dovuto suonare per la prima volta in un concerto a Miami. Data sold out. Purtroppo questa cosa non si potrà fare. Immaginate come possiamo sentirci, eravamo felicissimi di esibirci lì. L’uragano ci ha fermati. Speriamo ci sia presto una nuova occasione”. E poi hanno scritto: “siamo vicini alle famiglie delle vittime e a tutte le persone che stanno vivendo questo momento difficile in Florida”. Intanto è salito a 14 morti il bilancio dell’uragano Milton, comprese sei vittime nella contea di St. Lucie, sulla costa atlantica della Florida, dove secondo le autorità si sono verificati i tornado. Ilfattoquotidiano.it - “Siamo stati bloccati dall’uragano Milton, siamo vicini alle famiglie delle vittime e alle persone che soffrono”: salta il concerto dei The Kolors in Florida Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) I Theerano attesi inper un, ma Stash e soci sono rimastiin aeroporto a Zurigo. Su Instagram hanno dichiarato: “Avevamo scalo qui, stamattinapartiti speranzosi per raggiungere gliUniti dove avremmo dovuto suonare per la prima volta in una Miami. Data sold out. Purtroppo questa cosa non si potrà fare. Immaginate come possentirci, eravamo felicissimi di esibirci lì. L’uragano ci ha fermati. Speriamo ci sia presto una nuova occasione”. E poi hanno scritto: “e a tutte leche stanno vivendo questo momento difficile in”. Intanto è salito a 14 morti il bilancio dell’uragano, comprese seinella contea di St. Lucie, sulla costa atlantica della, dove secondo le autorità si sono verificati i tornado.

