Scarpinato nella bufera, uno scandalo politico giudiziario: l'ex pm accusato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Credibilità smarrita per Scarpinato e per il suo partito? Cityrumors.it foro ig: @robertomariaScarpinatoLo scenario che si sta delineando attorno all'ex pm Roberto Scarpinato ha il sapore di una bufera politica- giudiziaria. Il fatto scuote le fondamenta del sistema Antimafia. Un tempo in prima linea nella lotta contro Cosa Nostra, Scarpinato oggi si trova al centro di accuse gravi: avrebbe "aggiustato" l'audizione di un indagato presso la Commissione Parlamentare Antimafia. L'ombra di una manipolazione deliberata delle parole di un indagato potrebbe macchiare irrimediabilmente la sua reputazione e la credibilità della lotta contro le mafie. Il nome di Scarpinato, simbolo di rigore e giustizia, rischia di diventare l'emblema di un sistema che, per troppo tempo, ha chiuso gli occhi di fronte a pratiche che con la giustizia hanno poco a che fare.

