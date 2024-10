Rapisce bambino per strada sotto gli occhi della sorella: bloccato dalla polizia e arrestato (Di venerdì 11 ottobre 2024) BRINDISI - Si sono vissuti momenti di puro terrore nella serata di oggi, venerdì 11 ottobre, in via Provinciale San Vito a Brindisi dove un 29enne del Gambia ha rapito un bambino strappandolo dalle mani della sorella più grande. Il tempestivo intervento degli agenti della Sezione volanti della Brindisireport.it - Rapisce bambino per strada sotto gli occhi della sorella: bloccato dalla polizia e arrestato Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) BRINDISI - Si sono vissuti momenti di puro terrore nella serata di oggi, venerdì 11 ottobre, in via Provinciale San Vito a Brindisi dove un 29enne del Gambia ha rapito unstrappandolo dalle manipiù grande. Il tempestivo intervento degli agentiSezione volanti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rapisce bambino per strada sotto gli occhi della sorella: bloccato dalla polizia e arrestato - È accaduto nella serata di oggi, venerdì 11 ottobre, in via Provinciale San Vito a Brindisi. Il bambino ha 10 anni, la sorella 19. Entrambi sotto shock ... (brindisireport.it)

Le sfide di Sofia Kovalevskaja - Dal confronto tra un libro di matematica e una biografia a fumetti proviamo a raccontare Sofja Kovalevskaja, matematica e donna nella russia zarista. (lospaziobianco.it)

Disney rivela le date di uscita di due attesi film: Lilo & Stitch e Freakier Friday del 2025 - Disney annuncia l'uscita nel 2025 di "Lilo & Stitch" il 23 maggio e del sequel "Freakier Friday", promettendo nostalgia e nuove avventure per i fan di tutte le età. (ecodelcinema.com)