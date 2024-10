Piero Fassino e il profumo rubato a Fiumicino: 500 euro di ammenda e reato estinto (Di venerdì 11 ottobre 2024) 500 euro di ammenda e reato estinto. Si chiude così la vicenda di Piero Fassino denunciato per il furto di un profumo al duty free dell’aeroporto di Fiumicino. Una storia che aveva persino dei precedenti, secondo i lavoratori dello scalo, e nel quale il deputato si era difeso con il classico «lei non sa chi sono io». Il giudice delle indagini preliminari di Civitavecchia ha accettato il risarcimento proposto dall’avvocato Nicola Gianaria. Ed è arrivata l’archiviazione per «condotta riparatoria». Il giudice ha considerato anche la «particolare tenuità» del fatto e che Fassino fosse incensurato. L’ex ministro della Giustizia e sindaco di Torino si era proposto di pagare un prezzo maggiorato per il profumo Chance di Chanel da 130 euro. Che secondo la sua tesi era finito nelle sue tasche a causa di una distrazione. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 11 ottobre 2024) 500di. Si chiude così la vicenda didenunciato per il furto di unal duty free dell’aeroporto di. Una storia che aveva persino dei precedenti, secondo i lavoratori dello scalo, e nel quale il deputato si era difeso con il classico «lei non sa chi sono io». Il giudice delle indagini preliminari di Civitavecchia ha accettato il risarcimento proposto dall’avvocato Nicola Gianaria. Ed è arrivata l’archiviazione per «condotta riparatoria». Il giudice ha considerato anche la «particolare tenuità» del fatto e chefosse incensurato. L’ex ministro della Giustizia e sindaco di Torino si era proposto di pagare un prezzo maggiorato per ilChance di Chanel da 130. Che secondo la sua tesi era finito nelle sue tasche a causa di una distrazione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Buon compleanno Piero Fassino - Vladimir Putin - Lapo Elkann… - Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato. Inoltre compiono gli anni: Pier Gianni Prosperini, politico; Luigi Cocilovo, politico; Luca Novelli, scrittore, disegnatore, giornalista; Franco Vannini, ex calciatore, allenatore; Tilde Corsi, produttrice cinema; Gianandrea Gazzola, artista, designer, cabarettista; Piero Fassino, politico; Bruno Nobili, ex calciatore, allenatore; Edoardo ... (Romadailynews.it)

Piero Fassino di nuovo in tv - il ritorno a L’aria che tira dopo il caso del profumo al duty free - L'ex sindaco di Torino è tornato in televisione dopo il caso del profumo, ospite a L'aria che tira di David Parenzo. La sua ricetta sul 'campo largo': "Dobbiamo trovare una proposta unica per gli elettori, altrimenti non c'è credibilità".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Piero Fassino assolto dal caso sul Salone del Libro : “Undici anni di sofferenza” - . Non si tratta però del caso che ha fatto discutere per mesi recentemente, quello del presunto furto di un profumo al duty free dell’aeroporto. Compio in questi mesi 60 anni di vita politica e chiunque mi abbia conosciuto può testimoniare la correttezza e onestà a cui ho sempre ispirato i miei comportamenti”. (Thesocialpost.it)