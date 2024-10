Ilgiorno.it - Omicidio Manuel Mastropasqua a Rozzano, la pista della rapina finita male: quell’oggetto mancante dalla scena del crimine

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Milano) – Una sola coltellata letale. All'emitorace destro, all'altezza del polmone. Un ragazzo a terra agonizzante per diversi interminabili minuti. Poi il disperato tentativo di salvargli la vita in ospedale, purtroppo senza esito. L'diMastrapasqua, trentunenne che lavorava in un punto vendita Carrefour in zona Maciachini e viveva in via Lillà a, è ancora un rebus: la dinamica dell'aggressione, il punto in cui è stato ferito e il fatto che l'uomo fosse incensurato fanno pensare che possa essersi trattato di un tentativo difinito nel sangue, anche se le indagini sono appena iniziate. Le immagini delle telecamere Stando a quanto emerso al momento, Mastrapasqua è uscito attorno alla mezzanotte di venerdì 11 ottobre dall'esercizio commerciale in cui lavorava come magazziniere: una telecamera lo ha ripreso in strada, da solo.