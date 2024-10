La sala da tè nascosta dentro una pasticceria che serve infusi secondo le regole inglesi e marocchine (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tè verdi, neri, bianchi, oolong, Pu'er messi in infusione nella temperatura e nei tempi giusti e serviti secondo il rituale inglese e marocchino, in bicchieri e tazze coerenti con lo stile e con i tipici compagni di piatto. Non succede in un locale trendy di una grande città, ma in una pasticceria di Corchiano, paese di neanche 3.600 anime della provincia di Viterbo, a più di un’ora di macchina da Roma. È la realizzazione di un sogno, coltivato con devozione e in silenzio, costruito giorno per giorno mattone su mattone da Monia Achille, pasticciera e cioccolatiera, e dal marito Emanuele Isanti, lievitista. Un progetto più che azzardato, da incoscienti un po’ pazzi e visionari, partito nel 2021 con un corso dedicato alla bevanda delle cinque nel quale Monia si è immersa diventandone “addicted”. Gamberorosso.it - La sala da tè nascosta dentro una pasticceria che serve infusi secondo le regole inglesi e marocchine Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tè verdi, neri, bianchi, oolong, Pu'er messi inone nella temperatura e nei tempi giusti e servitiil rituale inglese e marocchino, in bicchieri e tazze coerenti con lo stile e con i tipici compagni di piatto. Non succede in un locale trendy di una grande città, ma in unadi Corchiano, paese di neanche 3.600 anime della provincia di Viterbo, a più di un’ora di macchina da Roma. È la realizzazione di un sogno, coltivato con devozione e in silenzio, costruito giorno per giorno mattone su mattone da Monia Achille, pasticciera e cioccolatiera, e dal marito Emanuele Isanti, lievitista. Un progetto più che azzardato, da incoscienti un po’ pazzi e visionari, partito nel 2021 con un corso dedicato alla bevanda delle cinque nel quale Monia si è immersa diventandone “addicted”.

