Jasmine Paolini non guadagna posizioni nel ranking. Nuova chance (con tante assenze) a Ningbo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jasmine Paolini è uscita di scena nei quarti di finale del WTA1000 di Wuhan (Cina). La toscana è stata eliminata dalla forte cinese Zheng Qinwen, campionessa olimpica a Parigi, con il punteggio di 6-2 3-6 6-3. Un match di alti contenuti tecnici, in cui a fare la differenza è stata la maggior consistenza al servizio di Zheng rispetto alla nostra portacolori. Con il riscontro ottenuto nel 1000 asiatico, Jasmine non è stata in grado di guadagnare posizioni nel ranking WTA, rimanendo in sesta piazza con 5323 punti, alle spalle della kazaka Elena Rybakina (5481 punti), che però ha già annunciato di aver chiuso l'annata, dando appuntamento a tutti al 2025 in Australia. Pertanto, Paolini potrebbe avere ulteriori possibilità per scalare la classifica e terminare l'annata in top-5. Il riferimento è al WTA500 di Ningbo (Cina), previsto dal 14 al 20 ottobre, con tante assenze.

Wta Wuhan - Jasmine Paolini sconfitta nei quarti dalla cinese Zheng - . 3 del seeding, ha perso contro l’atleta di casa la cinese Qinwen Zheng, numero 5 del seeding, che si è imposta in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3. La tennista azzurra, numero 6 del mondo e n. Nulla da fare per Jasmine Paolini nei quarti di finale del Dongfeng Voyah-Wuhan Open, WTA 1000 sul duro in scena a Wuhan, in Cina. (Lapresse.it)

Wta 1000 a Wuhan - Jasmine Paolini eliminata ai quarti dalla cinese Zheng - Nulla da fare per Jasmine Paolini nei quarti di finale al "Dongfeng Voyah Open" , ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3. . 221. 715 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. In una sfida tra olimpioniche (l'azzurra nel doppio con Sara Errani, la cinese nel singolare), la toscana, testa di serie numero 3, si è arresa all’idolo di ... (Gazzettadelsud.it)

WTA Wuhan 2024 : Jasmine Paolini lotta - ma Qinwen Zheng si prende l’ingresso in semifinale - Ne è la dimostrazione il dritto, che giunge al termine di uno scambio durissimo, che vale il 3-3: un incrociato stretto da fuori dal campo vietato a tantissime, ma evidentemente non a tutte. L’azzurra, però, fa il possibile per non essere da meno: di fronte a continui numeri soprattutto di rovescio della cinese, cerca di giocare in modo profondo, e più in generale cerca di togliere il tempo per ... (Oasport.it)