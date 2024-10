Giovani Confindustria: "non inizi era dei contributi volontari' (Di venerdì 11 ottobre 2024) "L'impianto di finanza pubblica si basa sul rigore dei conti, ed è certamente un bene. Rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, le politiche abitative e la sperimentazione sui mini-reattori, sono elementi positivi. Lo è anche la semplificazione", dice il leader dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, dal tradizionale convegno di Capri degli industriali under40. "Nella prossima legge di bilancio servirà un sostegno a specifici investimenti. Ma con la massima urgenza serve semplificare Transizione 5.0", dice. E avverte: "Speriamo non inizi l'era dei 'contributi volontari'". Quotidiano.net - Giovani Confindustria: "non inizi era dei contributi volontari' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) "L'impianto di finanza pubblica si basa sul rigore dei conti, ed è certamente un bene. Rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale, le politiche abitative e la sperimentazione sui mini-reattori, sono elementi positivi. Lo è anche la semplificazione", dice il leader deiImprenditori di, Riccardo Di Stefano, dal tradizionale convegno di Capri degli industriali under40. "Nella prossima legge di bilancio servirà un sostegno a specifici investimenti. Ma con la massima urgenza serve semplificare Transizione 5.0", dice. E avverte: "Speriamo nonl'era dei ''".

