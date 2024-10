Amica.it - Florence Pugh e Andrew Garfield si sono fatti prendere dall'entusiasmo durante una scena di sesso del loro nuovo film. Tanto da non sentire lo "stop" del regista...

(Di venerdì 11 ottobre 2024) A volte capita. Si è così concentrati su ciò che si sta facendo da nonnulla del mondo esterno. Di non accorgersi cosa avviene al di fuori del nostro campo visivo. Comela voce delche grida: «!». Finendo, così, in una situazione decisamente imbarazzante. Come è capitato a. La cuid’amore, che stavano girando per il, We live in time, è andata più in là del previsto. E del dovuto. Lasciando i due disorientati e perplessi in mezzo al set e a chi stava assistendo alla performance. Il, che è stato presentato in anteprima al TorontoFestival 2024 e arriverà in Italia la settimana prossima alla Festa del Cinema di Roma, è stato accolto cona critica.