De Luca: "A dicembre in Campania manifestazione per la pace. Italia riconosca lo Stato di Palestina"

De Luca propone manifestazione in Campania per la pace. E chiede al governo Italiano di riconoscere lo Stato della Palestina.

De Luca - in Campania manifestazione per la pace a dicembre - Tempo di lettura: < 1 minutoUna manifestazione per la pace da organizzare per inizio dicembre è l’idea annunciata oggi dal governatore campano Vincenzo De Luca nel corso del suo settimanale appuntamento sui social. L’unica cosa che possiamo fare è creare un movimento d’opinione per il cessate il fuoco”. (Anteprima24.it)

