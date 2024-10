Ascolti tv, Italia-Belgio vince la prima serata (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo posto per il film 'Endless Love', terzo per 'Le Iene presentano: Inside' La partita di Nations League Italia-Belgio, trasmessa ieri sera su Rai1, ha dominato gli Ascolti televisivi, incollando allo schermo 7.095.000 spettatori con uno share del 33,4%. Canale5, con il film 'Endless Love', si posiziona al secondo posto con 2.378.000 spettatori e uno Sbircialanotizia.it - Ascolti tv, Italia-Belgio vince la prima serata Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Secondo posto per il film 'Endless Love', terzo per 'Le Iene presentano: Inside' La partita di Nations League, trasmessa ieri sera su Rai1, ha dominato glitelevisivi, incollando allo schermo 7.095.000 spettatori con uno share del 33,4%. Canale5, con il film 'Endless Love', si posiziona al secondo posto con 2.378.000 spettatori e uno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ascolti tv - Italia-Belgio vince la prima serata - 880. ‘Affari tuoi’ su Rai 1 non è andato in onda per lasciare spazio alla partita di Uefa Nations League. . 000 spettatori con uno share del 33,4%. 000 spettatori (3,4% share). Sul Nove, ‘Chissà chi è’ ha raccolto 750. (Adnkronos) – La partita di Nations League Italia-Belgio, trasmessa ieri sera su Rai1, ha dominato gli ascolti televisivi, incollando allo schermo 7. (Dailyshowmagazine.com)

ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2024 : BOTTO PER IL PARI DI ITALIA-BELGIO (33 - 4%) - ENDLESS LOVE (14%) - LE IENE INSIDE (7 - 1%) SBRANANO L’ALTRA ITALIA (1 - 6%) - 28 4. 15 4. 13 4. 38 4. 55 20. 42 x x x x x x x x Rete 4 3. 03 23. 24 x x x x x x x x Rai2 4. 54 6. I. S. S. 20 7. 31 x x x x x x x x Altre Mediaset 11. 17 10. 13 12. 33 6. 02 5. 98 x x x x x x x x Altre Rai 5. 47 3. 88 10. . ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2024 • Giovedì • Ascolti tv del 10 ottobre 2024, con la partita della Nazionale italiana, serie tv, film e talk-show. (Bubinoblog)

ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2024 : BOTTO PER IL PARI DI ITALIA-BELGIO - ENDLESS LOVE - LE IENE INSIDE SBRANANO L’ALTRA ITALIA - 21 8. 07 4. 17 10. 22 16. 05 8. 72 6. 85 4. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina (10?) – x G7: Riunione Ministeriale Salute – xStorie Italiane – x + x E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Magazine – xLa Volta Buona – x Il Paradiso delle Signore – x Tg1 – x Pres. (Bubinoblog)