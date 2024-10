Venezuela-Argentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2026 (Di giovedì 10 ottobre 2024) È di nuovo tempo di qualificazioni ai Mondiali 2026 in Sudamerica, e i campioni del mondo dell’Argentina scendono in campo in Venezuela nel match valido per la nona giornata. L’Albiceleste è al comando della classifica con 18 punti, due di vantaggio sulla Colombia e tre sull’Uruguay, mentre la Vinotinto è più indietro, a quota 10 in sesta posizione, l’ultima valida per la qualificazione e con un margine ridotto di una sola lunghezza sul Paraguay. La gara è a rischio a causa dell’uragano Milton, dunque seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Nel caso dovesse giocarsi, appuntamento alle ore 23.00 di oggi, giovedì 10 ottobre. Non è prevista alcuna diretta televisiva per il match tra Venezuela e Argentina, che sarà invece visibile in streaming su One Football. Venezuela-Argentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2026 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) È di nuovo tempo diaiin Sudamerica, e i campioni del mondo dell’scendono in campo innel match valido per la nona giornata. L’Albiceleste è al comando della classifica con 18 punti, due di vantaggio sulla Colombia e tre sull’Uruguay, mentre la Vinotinto è più indietro, a quota 10 in sesta posizione, l’ultima valida per la qualificazione e con un margine ridotto di una sola lunghezza sul Paraguay. La gara è a rischio a causa dell’uragano Milton, dunque seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore. Nel caso dovesse giocarsi, appuntamento alle ore 23.00 di, giovedì 10 ottobre. Non è prevista alcunatelevisiva per il match tra, che sarà invece visibile insu One Football.in tv:SportFace.

