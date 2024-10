Tennis il momento in cui Alcaraz scopre il ritiro di Nadal | Uno shock VIDEO

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La giornata odierna è stata segnata dall’annuncio deldi Rafael, che avverrà al termine della Coppa Davis. Un annuncio che ha scosso non solo tutti gli appassionati die di sport nel mondo, ma anche gli stessi campioni, protagonisti ogni giorno in campo. Tra questi anche Carlos, impegnato nel Masters 1000 di Shanghai. In queste ore è stato diffuso unin cui si vedecon tutto il suo staff intenti mentre apprendono la notizia, con lo sguardo incollato allo schermo dello smartphone. Uno stupore confermato dain conferenza, quando ha dichiarato: “Non me l’aspettavo, è stato uno”. Di seguito, ilin questione., ilin cuiildi: “Uno” () SportFace.