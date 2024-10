Tavolo Valditara-sindacati, il ministro si impegna sui 500 euro della carta docente. Fumata grigia su precari e ritardi nei pagamenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) La carta docente anche quest’anno sarà di 500 euro. La buona notizia (e forse anche la più attesa) dai maestri e dai professori arriva dopo il vertice di martedì tra il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e le organizzazioni sindacali. A dire il vero non è l’unica. A essere contenti sono anche i cosiddetti “idonei” dei concorsi 2020, ovvero coloro che hanno fatto la prova ma non sono risultati vincitori: per loro sembra aprirsi uno spiraglio. Il ministro ha detto di aver avviato “una interlocuzione con la Commissione europea per ottenere una maggiore flessibilità nel reclutamento”. Ilfattoquotidiano.it - Tavolo Valditara-sindacati, il ministro si impegna sui 500 euro della carta docente. Fumata grigia su precari e ritardi nei pagamenti Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Laanche quest’anno sarà di 500. La buona notizia (e forse anche la più attesa) dai maestri e dai professori arriva dopo il vertice di martedì tra ildell’Istruzione e del Merito Giuseppee le organizzazioni sindacali. A dire il vero non è l’unica. A essere contenti sono anche i cosiddetti “idonei” dei concorsi 2020, ovvero coloro che hanno fatto la prova ma non sono risultati vincitori: per loro sembra aprirsi uno spiraglio. Ilha detto di aver avviato “una interlocuzione con la Commissionepea per ottenere una maggiore flessibilità nel reclutamento”.

