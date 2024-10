Strage israeliana al campo profughi di Jabaliya (Di giovedì 10 ottobre 2024) Almeno 47 palestinesi, tra cui un giornalista, sono rimasti uccisi in una serie di raid aerei israeliani contro il campo profughi di Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti mediche palestinesi. Secondo l’agenzia Wafa, 15 persone sono morte in un attacco che ha colpito il cortile di un ospedale, dove erano Strage israeliana al campo profughi di Jabaliya L'Identità . Lidentita.it - Strage israeliana al campo profughi di Jabaliya Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Almeno 47 palestinesi, tra cui un giornalista, sono rimasti uccisi in una serie di raid aerei israeliani contro ildi, nel nord della Striscia di Gaza. Lo hanno riferito fonti mediche palestinesi. Secondo l’agenzia Wafa, 15 persone sono morte in un attacco che ha colpito il cortile di un ospedale, dove eranoaldiL'Identità .

Attacco a campo profughi Jabaliya a Gaza - almeno 15 morti - Almeno 15 persone sono state uccise in un attacco israeliano all'ospedale Al-Yemen Al-Saeed nel campo profughi di Jabaliya a Gaza. Lo rende noto il ministero della Salute palestinese citato da Al Jazeera online, secondo cui l'ospedale colpito ospita famiglie sfollate che vivono in tende. (Quotidiano.net)

Gaza - raid israeliano su campo profughi a Jabaliya - oltre 47 morti - Netanyahu approva escalation : nel mirino siti militari Iran - VIDEO - Presente anche Harris, ma la notizia è che il premier israeliano ha ribadito la sua ferma volontà di attaccare . Il tutto è accaduto nella serata in cui Netanyahu e Biden si sono sentiti al telefono per circa 50 minuti. Nuovo, ennesimo raid israeliano a Gaza, stavolta in un campo profughi a Jabaliya. (Ilgiornaleditalia.it)

Guerra Israele-Libano - news in diretta : raid a Beirut per uccidere il successore di Nasrallah - 18 palestinesi uccisi in Cisgiordania in un campo profughi - Le ultime notizie dalla guerra in Medio Oriente e gli aggiornamenti dell'ultima ora sull'escalation tra Israele, Iran e Libano: news di oggi sul conflitto a Gaza e in Cisgiordania.Continua a leggere . (Fanpage.it)