Spiati i conti bancari di Giorgia e Arianna Meloni, di due ministri e di migliaia di vip: bancario licenziato. Indaga la procura di Bari (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ha spiato Giorgia e Arianna Meloni, i ministri Guido Crosetto e Daniela Santanchè, l’ex compagno della premier Andrea Giambruno e altri migliaia di politici, vip e persone comuni. Tutti in maniera abusiva. Sono oltre 6mila gli accessi a conti correnti contestati dalla procura di Bari a un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, che il gruppo bancario ha licenziato in tronco già ad agosto. Tra coloro che sarebbero stati attenzionati dal bancario ci sono anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e il procuratore della Dna Giovanni Melillo. Stando alla ricostruzione di Domani, sono tutti stati sbirciati e monitorati dall’ex dipendente della banca. Il funzionario, licenziato lo scorso 8 agosto dopo l’apertura di un procedimento disciplinare, rischia grosso, visto che potrebbe aver violato la segretezza di dati ipersensibili su personalità politiche. Ilfattoquotidiano.it - Spiati i conti bancari di Giorgia e Arianna Meloni, di due ministri e di migliaia di vip: bancario licenziato. Indaga la procura di Bari Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ha spiato, iGuido Crosetto e Daniela Santanchè, l’ex compagno della premier Andrea Giambruno e altridi politici, vip e persone comuni. Tutti in maniera abusiva. Sono oltre 6mila gli accessi acorrenti contestati dalladia un ex dipendente di Intesa Sanpaolo, che il gruppoo hain tronco già ad agosto. Tra coloro che sarebbero stati attenzionati dalo ci sono anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e iltore della Dna Giovanni Melillo. Stando alla ricostruzione di Domani, sono tutti stati sbirciati e monitorati dall’ex dipendente della banca. Il funzionario,lo scorso 8 agosto dopo l’apertura di un procedimento disciplinare, rischia grosso, visto che potrebbe aver violato la segretezza di dati ipersensibili su personalità politiche.

