Riti satanici al cimitero di San Giustino: tre giovani denunciati

Perugia, 10 ottobre 2024 - Invasione di terreni o di edifici di uso pubblico e vilipendio delle tombe: sono i capi d'accusa che gravano su tre giovani ritenuti gli autori di Riti satanici compiuti all'interno di una cappella in un cimitero di montagna nella zona di San Giustino Umbro. La Procura di Perugia ha ora notificato loro l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Secondo quanto risulta si tratterebbe comunque di un episodio isolato che avrebbe coinvolto i tre giovani. I fatti risalgono al novembre dell'anno scorso quando la polizia locale aveva ricevuto la segnalazione che all'interno della cappella erano state trovate candele di cera colorate utilizzate verosimilmente per il rito satanico.

San Giustino - riti satanici al cimitero : tre denunce - . Nei giorni scorsi si sono concluse le indagini svolte dal Comando di Polizia Locale di San Giustino chchanno portato alla denuncia di tre persone in concorso tra loro tutte residenti in Alto Tevere per reati che vanno dall'invasione di terreni o edifici di uso pubblico a vilipendio delle tombe. (Perugiatoday.it)