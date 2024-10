Sport.quotidiano.net - Ravenna, la ricetta è il lavoro. Migliorano Di Martino e Di Renzo

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La settimana più difficile della recentissima storia delcalcio si sta dipanando nel tentativo di mettersi alle spalle la brutta prestazione col Sasso Marconi, apparso lui la corazzata al cospetto della barchetta giallorossa. Per invertire una rotta che parla di due sconfitte casalinghe e una esterna, i bizantini si sono chiusi in un silenzio pieno di, per concentrarsi unicamente sul campo e sul potenziale riscatto domenica con un cliente certamente impegnativo come l’Imolese, avversario consueto in queste ultime stagioni, tra serie C e serie D, ma al momento nel gruppo delle seconde in classifica all’inseguimento dell’imbattuto (e sempre vittorioso) Tau.