Lopinionista.it - Raduno dell’International Mountain Bicycling Association Italia 2024

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un weekend all’insegna di conferenze, tour guidati e rider di gruppo sulle ruote grasse, organizzati dall’IMBA ISOLA D’ELBA – L’Elba è nota per la bellezza dei suoi borghi e delle sue oltre 200 spiagge, ma negli ultimi anni si è sempre più affermata anche come meta dalla forte vocazione sportiva outdoor; l’isola è particolarmente amata, ad esempio, dagli appassionati dibike, amatoriali e professionisti, grazie al clima primaverile tutto l’anno e ai 400 chilometri di tracciati per ogni livello, da quelli più tranquilli e panoramici a quelli più sfidanti e impegnativi, che la rendono un’ottima palestra a cielo aperto.