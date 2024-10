Perché Quarto Potere è considerato il film più importante della storia del cinema? (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quarto Potere, o Citizen Kane in originale, è entrato di diritto nella storia del cinema grazie alla sua capacità di rivoluzionario completamente il linguaggio cinematografico usato fino a quel momento. Prodotto, diretto e interpretato nel 1941 da un giovane Orson Welles, il film rappresenta un’opera pionieristica sotto molti punti di vista. La sua struttura narrativa, ad esempio, è assolutamente innovativa, considerando che si sviluppa attraverso dei continui flashback innescati da una semplice parola, “Rosebud”. Sempre dal punto di vista tecnico, poi, Welles ha sperimentato con inquadrature audaci, profondità di campo estreme e movimenti di macchina fluidi, creando un’estetica visiva che è diventata un punto di riferimento per le generazioni successive di cineasti. Cultweb.it - Perché Quarto Potere è considerato il film più importante della storia del cinema? Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), o Citizen Kane in originale, è entrato di diritto nelladelgrazie alla sua capacità di rivoluzionario completamente il linguaggiotografico usato fino a quel momento. Prodotto, diretto e interpretato nel 1941 da un giovane Orson Welles, ilrappresenta un’opera pionieristica sotto molti punti di vista. La sua struttura narrativa, ad esempio, è assolutamente innovativa, considerando che si sviluppa attraverso dei continui flashback innescati da una semplice parola, “Rosebud”. Sempre dal punto di vista tecnico, poi, Welles ha sperimentato con inquadrature audaci, profondità di campo estreme e movimenti di macchina fluidi, creando un’estetica visiva che è diventata un punto di riferimento per le generazioni successive di cineasti.

