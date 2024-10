Ilfattoquotidiano.it - Parla la mamma di Sammy Basso: “I suoi organi sono stati donati alla ricerca, la progeria? Diceva che era il progetto di Dio per lui”. Jovanotti condivide le istruzioni per il funerale

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Glidi, affinché siano utili a far progredire gli studi su cui lui stesso stava lavorando”. In un’intervista al Corriere della Sera ladel 28ennetore vicentino affetto da, morto lo scorso 5 ottobre, ricorda affettuosamente il proprio figlio. “Me lovissuto giorno per giorno”, ha ricordato la signora Laura Lucchin. “È stata una morte naturale, legata per l’appuntosua patologia rara. Anche se noi non ce lo aspettavamo minimamente. Quando iamici ci hanno chiamato per dirci che aveva avuto un malore non potevamo immaginare che non si sarebbe mai più svegliato”. Lucchin ha spiegato che le aspettative di vita dierano sui 14 anni ma che a dodici si è sottoposto ad una sperimentazione e questo, a suo avvio, ha portato il ragazzo a vivere fino ai 28 anni.