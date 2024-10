Maltempo sull’Italia: allerta rossa in Lombardia e scuole superiori chiuse a Bergamo e Lecco (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Maltempo torna a colpire l’Italia nella giornata di oggi, 10 ottobre, con forti piogge e venti. In Lombardia è stata emessa un’allerta meteo rossa, portando alla chiusura delle scuole superiori nelle province di Lecco e Bergamo. La perturbazione è la seconda in pochi giorni e si collega agli effetti dell’uragano Kirk, che sta concludendo il suo percorso tra Francia e Germania. Piogge e vento su gran parte del Nord e del Centro Dalla mattina, le precipitazioni interesseranno in particolare Lombardia e Liguria, per poi spostarsi verso est nel corso della giornata, colpendo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Anche il centro Italia sarà investito dal Maltempo, con piogge in Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Umbria. Thesocialpost.it - Maltempo sull’Italia: allerta rossa in Lombardia e scuole superiori chiuse a Bergamo e Lecco Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Iltorna a colpire l’Italia nella giornata di oggi, 10 ottobre, con forti piogge e venti. Inè stata emessa un’meteo, portando alla chiusura dellenelle province di. La perturbazione è la seconda in pochi giorni e si collega agli effetti dell’uragano Kirk, che sta concludendo il suo percorso tra Francia e Germania. Piogge e vento su gran parte del Nord e del Centro Dalla mattina, le precipitazioni interesseranno in particolaree Liguria, per poi spostarsi verso est nel corso della giornata, colpendo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Anche il centro Italia sarà investito dal, con piogge in Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Umbria.

