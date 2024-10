Italia-Belgio all’Olimpico, Spalletti: “Partita spartiacque e sul Mondiale…” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo aver battuto Francia e Israele, l’Italia di Luciano Spalletti, scenderà in campo stasera alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma contro il Belgio nella terza giornata della fase a gironi di Nations League. Naturalmente l’obiettivo di mister Spalletti, è confermarsi in testa alla classifica e ipotecare la qualificazione ai quarti di finale. “In questi giorni ho visto le stesse cose di settembre, anzi rafforzate nei ragazzi che sono tornati. Questo gruppo lascia ben sperare su quello che sarà il nostro futuro, specialmente per il modo di stare insieme, essere amici e volersi aiutare nel fare le cose. Questo lo si vede anche nella vita normale – ha dichiarato Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Belgio – Io sono fiducioso per quello che possono fare questi ragazzi. Li ho trovati carichi di energia e di voglia. Calcioweb.eu - Italia-Belgio all’Olimpico, Spalletti: “Partita spartiacque e sul Mondiale…” Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo aver battuto Francia e Israele, l’di Luciano, scenderà in campo stasera alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma contro ilnella terza giornata della fase a gironi di Nations League. Naturalmente l’obiettivo di mister, è confermarsi in testa alla classifica e ipotecare la qualificazione ai quarti di finale. “In questi giorni ho visto le stesse cose di settembre, anzi rafforzate nei ragazzi che sono tornati. Questo gruppo lascia ben sperare su quello che sarà il nostro futuro, specialmente per il modo di stare insieme, essere amici e volersi aiutare nel fare le cose. Questo lo si vede anche nella vita normale – ha dichiarato Lucianonel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il– Io sono fiducioso per quello che possono fare questi ragazzi. Li ho trovati carichi di energia e di voglia.

